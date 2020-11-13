Силовой сценарий для Донбасса: эксперт оценил шансы Украины на успех

Силовое освобождение оккупированных отдельных территорий Донецкой и Луганской областей возможно только в случае молниеносного проведения операции. Но для ее подготовки и проведения Украине пока не хватает потенциала. Такое мнение в комментарии изданию "Телеграф" высказал аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

"Основной момент – скорость операции. Если смотреть на то, что было на Южном Кавказе, у Азербайджана при поддержке Турции всё заняло полтора месяца. Прорвали оборону армян, начали выходить к центру освобождаемой территории, освободили Шуши, достигли политического урегулирования. Если проецировать ситуацию на Донбасс, то во время гипотетической военной операции нужно будет всё сделать за считанные дни", – поделился своими соображениями аналитик.

При этом, по мнению Белескова, украинской армии на востоке страны противостоят серьезные силы, к тому же на российско-украинской границе уже несколько лет сконцентрирован серьезный российский военный контингент.

"Должна быть очень большая скорость освободительной операции. Сейчас у нас нет такого потенциала, чтобы ее провести. Необходимы качественная разведка, качественные средства поражения.Но в данный момент у нас отсутствует военный потенциал, чтобы за считанные дни выйти на границу, закрепиться там и тем самым предупредить то, что произошло летом 2014-го. Тогда на фоне успехов антитеррористической операции, РФ вторглась в нашу страну, стабилизировала ситуации в свою пользу и заставила Украину остаться фактически на тех рубежах, где сейчас стоят наши военные", – напомнил Белесков о cобытиях нескольколетней давности.

В существующей ситуации и при нынешнем соотношении сил Украине понадобится несколько лет и серьезные запасы ресурсов, в противном случае силовое освобождение Донбасса вряд ли возможно.

"Тратя на оборону ресурс в 8-10 меньший, чем РФ, мы не можем создать ситуацию, которую сумел создать Азербайджан. В плане ресурса, если сравнивать российско-украинский конфликт с тем, что произошло в Нагорном Карабахе, мы не Азербайджан, а Армения. Боевые действия на Южном Кавказе дают понимание и надежду, что при правильном инвестировании, мы можем нарастить цену для РФ за военную агрессию. Но, подчеркиваю, потенциала для военного освобождения Донбасса у нас сейчас нет. Да и РФ не будет спокойно наблюдать за этой ситуацией", – констатировал эксперт.

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