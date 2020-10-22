Государственный рэкет: силовики "наехали" на бизнесменов из Днепра

Бизнес-война и действия силовиков практически парализовали реконструкцию и модернизацию железнодорожных путей в Украине, а крупное предприятие – Днепропетровский стрелочный завод – столкнулось с серьезными проблемами.

Об этом стало известно в результате расследования OBOZREVATEL. Оказалось, что уголовное производство было открыто правоохранителями еще в ноябре 2018 года.

Причем, по информации нашего источника, основанием для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) стал рапорт оперативного сотрудника подразделения "К" Службы безопасности Украины и экспертное заключение ГП "Украинский научно-исследовательский институт вагоностроения" из города Кременчуг, которое было сделано по инициативе зарегистрированного еще в Луганске ООО "Альфа-Металл-Компани". Это заключение, как выяснилось, впоследствии, оказалось "левым".

Инициатор срыва тендеров, по информации инсайдеров, выбрал такую тактику, чтобы вынудить "Укрзализныцю" работать с "нужной фирмой", а конкурентов (АО "Днепропетровский стрелочный завод") – нейтрализовать.

"Силовики решили нагнуть по привычной схеме: подконтрольная им компания начала срывать тендеры на поставку клемм, потом пошел вал грязных публикаций в СМИ. И вот картинка готова. Но днепровский завод не стал уступать рынок клемм луганской компании, сходить с дистанции или играть по коррупционным правилам. Тогда в ход пошла "тяжелая артиллерия". Открыли уголовное производство", – рассказал источник OBOZREVATEL.

Однако уже в следующем году производство по факту поставок якобы некачественной продукции было закрыто из-за отсутствия состава преступления. Тем не менее, после очередных бесплодных попыток заставить днепровское предприятие работать "по новым правилам" уголовное производство возобновили. Продукция завода была арестована, руководству предъявлено подозрение.

Полностью прочитать первую часть расследования можно тут.