Геращенко – об увеличении штрафов: водителя-"рекордсмена" поймали пьяным за рулем 9 раз за год

В европейских странах статистика "пьяных" ДТП ниже, чем в Украине, в том числе из-за более строгого наказания. В нашей стране до принятия законопроекта №2695 санкции для нетрезвых водителей были не очень серьезными, из-за чего тысячи людей совершали нарушение повторно.

Рекордсменом стал водитель, которого 9 раз ловили за рулем в состоянии опьянения. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире "Свободы слова Савика Шустера". Программа транслировалась 19 февраля на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Геращенко рассказал, что в 2020 году на дорогах Украины погибло более 3,5 тыс. человек. В Швеции, если пересчитать на количество населения, водителей, пассажиров и пешеходов в авариях гибнет меньше в 8 раз.

В том числе – из-за лучшей дорожной инфраструктуры, а также потому, "что там в школах воспитывается уважение к участникам дорожного движения", сказал представитель МВД.

"Но и потому, что в европейских странах очень серьезное наказание за нарушение ПДД", – подчеркнул он. По словам Геращенко, в Украине наказание "было не очень большим".

За прошедший год патрульные составили 129,5 тыс. протоколов о пьяных за рулем. 9,5 тыс. человек попались на этом нарушении повторно, 7,9 тыс. – в третий раз.

"У нас есть рекордсмен – мы его поймали 9 раз. И почему так было? Потому что у нас был только штраф административный.

Сейчас, после того как народные депутаты – я очень благодарен... все депутатские фракции проголосовали, все депутатские группы, 325 голосов "за" – мы ввели беспрецедентную ответственность в истории Украины [за пьяное вождение]", – сказал Геращенко.

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