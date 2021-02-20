Геращенко – об увеличении штрафов: водителя-"рекордсмена" поймали пьяным за рулем 9 раз за год
В европейских странах статистика "пьяных" ДТП ниже, чем в Украине, в том числе из-за более строгого наказания. В нашей стране до принятия законопроекта №2695 санкции для нетрезвых водителей были не очень серьезными, из-за чего тысячи людей совершали нарушение повторно.
Рекордсменом стал водитель, которого 9 раз ловили за рулем в состоянии опьянения. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире "Свободы слова Савика Шустера". Программа транслировалась 19 февраля на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Геращенко рассказал, что в 2020 году на дорогах Украины погибло более 3,5 тыс. человек. В Швеции, если пересчитать на количество населения, водителей, пассажиров и пешеходов в авариях гибнет меньше в 8 раз.
В том числе – из-за лучшей дорожной инфраструктуры, а также потому, "что там в школах воспитывается уважение к участникам дорожного движения", сказал представитель МВД.
"Но и потому, что в европейских странах очень серьезное наказание за нарушение ПДД", – подчеркнул он. По словам Геращенко, в Украине наказание "было не очень большим".
За прошедший год патрульные составили 129,5 тыс. протоколов о пьяных за рулем. 9,5 тыс. человек попались на этом нарушении повторно, 7,9 тыс. – в третий раз.
"У нас есть рекордсмен – мы его поймали 9 раз. И почему так было? Потому что у нас был только штраф административный.
Сейчас, после того как народные депутаты – я очень благодарен... все депутатские фракции проголосовали, все депутатские группы, 325 голосов "за" – мы ввели беспрецедентную ответственность в истории Украины [за пьяное вождение]", – сказал Геращенко.
Предлагаем посмотреть фрагмент эфира:
Как сообщал OBOZREVATEL:
Народные депутаты Украины 16 февраля поддержали в Верховной Раде принятие законопроекта №2695, который предусматривает существенное ужесточение наказаний для водителей, которые сели за руль в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, вплоть до конфискации авто и тюремного срока.
Ранее в МВД прогнозировали, что смертность на дорогах снизится на 10-15% после того, как заработает закон.