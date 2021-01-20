Штепу отправили под ночной домашний арест

Орджоникидзевский райсуд Харькова отправил под ночной домашний арест бывшего мэра Славянская Нелю Штепу, обвиняемую в сепаратизме, и принял решение перейти к рассмотрению дела по существу на заседании 28 января.

Как пишет "Интерфакс-Украина", избранная мера пресечения будет действовать как минимум до 19 марта. Согласно ей, Штепа должна находиться дома с 22:00 до 5:00.

О домашнем аресте для фигурантки дела сторона обвинения заявила еще 21 ноября 2019 года, однако суд частично удовлетворил просьбу прокурора только сейчас.

Дело в отношении экс-мэра Славянская будут рассматривать с самого начала уже в пятый раз.

Чем известна Штепа?

Ее задержали в июле 2014 года и обвинили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей.

Также Штепе инкриминировали создание террористической группы или организации.

Свою вину она не признала, пояснив, что призвала российского президента Владимира Путина ввести войска под угрозами террористов, а интервью российским СМИ давала "под дулом автомата".

Еще одно подозрение касается возможной причастности ее к убийству офицера Службы безопасности Украины Геннадия Беличенко в рамках сотрудничества с экс-главарем террористов "ДНР" Игорем Гиркиним (Стрелковым).

Как сообщал OBOZREVATEL: