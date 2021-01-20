Штепу отправили под ночной домашний арест
Орджоникидзевский райсуд Харькова отправил под ночной домашний арест бывшего мэра Славянская Нелю Штепу, обвиняемую в сепаратизме, и принял решение перейти к рассмотрению дела по существу на заседании 28 января.
Как пишет "Интерфакс-Украина", избранная мера пресечения будет действовать как минимум до 19 марта. Согласно ей, Штепа должна находиться дома с 22:00 до 5:00.
О домашнем аресте для фигурантки дела сторона обвинения заявила еще 21 ноября 2019 года, однако суд частично удовлетворил просьбу прокурора только сейчас.
Дело в отношении экс-мэра Славянская будут рассматривать с самого начала уже в пятый раз.
Чем известна Штепа?
Ее задержали в июле 2014 года и обвинили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей.
Также Штепе инкриминировали создание террористической группы или организации.
Свою вину она не признала, пояснив, что призвала российского президента Владимира Путина ввести войска под угрозами террористов, а интервью российским СМИ давала "под дулом автомата".
Еще одно подозрение касается возможной причастности ее к убийству офицера Службы безопасности Украины Геннадия Беличенко в рамках сотрудничества с экс-главарем террористов "ДНР" Игорем Гиркиним (Стрелковым).
Как сообщал OBOZREVATEL:
на последних местных выборах Штепа баллотировалась на пост мэра Славянска, но во второй тур не прошла – ее поддержали только 4596 жителей города.
Штепа расценила проигрыш как спланированную акцию оппонентов и заявила, что "ее бросили и продали".
Она прошла в горсовет от "Партии мира и развития", но позже партия приняла решение исключить ее и лишить мандата за поддержку кандидата от ОПЗЖ.