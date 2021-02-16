Штепа в суде заявила о пытках боевиков и назвала себя 'настоящим патриотом'

Экс-мэр Славянска Донецкой области Неля Штепа, которую обвиняют в сепаратизме, утверждает, что она не призывала к отделению города от Украины, а якобы наоборот была противницей конфликта на Донбассе.

Об этом она заявила во время заседания в Орджоникидзевском райсуде Харькова во вторник 16 февраля, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Вы сегодня рассматриваете дела по сепаратизму против настоящего патриота, единственной женщины, которая боролась за то, чтобы не было войны", – сказала Штепа.

По словам бывшей главы Славянска, в 2014 году она находилась в плену у боевиков "ДНР", которые якобы избивали женщину и угрожали расстрелять ее семью. Именно этим Штепа объяснила свои интервью российским СМИ, в которых она поддержала аннексию Крыма и другие действия президента России Владимира Путина, а также свое выступление на митинге 9 мая 2014 года.

Штепа также заявила, что до попадания в плен она сообщала о сложной ситуации в городе тогдашнему руководству Украины и согласовывала все свои действия с экс-главой Донецкой ОГА Сергеем Тарутой.

Давая показания, Штепа несколько раз расплакалась и назвала сфабрикованными обвинения против нее.

"Обвинительный акт сфабрикован и является политическим заказом, цель которого скрыть истинных виновников войны в Украине и переложить развязывание войны на меня", – сказала экс-мэр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Неля Штепа захотела, чтобы в ее защиту допросили пятого президента Украины Петра Порошенко, экс-премьера Арсения Яценюка и бывшего главу Донецкой облгосадминистрации Сергея Таруту.