Школьников в Крыму учили разбирать и заряжать оружие. Фото

Российские оккупанты в Крыму продолжили активную кампанию по милитаризации молодежи и устроили для школьников акцию, посвященную обращению с оружием.

Пропагандистское мероприятие организовали для членов военизированной детской организации "Юнармия". Фотографиями поделился на личном Telegram-канале офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Оккупированный Крым уже превратился в лагерь по подготовке будущих боевых отрядов Путина. Село Почтовое. Малышата-путинята из "Юнармии", – написал защитник.

Он добавил, что такие фото свидетельствуют о том, что российские оккупанты стараются не терять ни единого мгновения для осуществления своей коварной пропаганды. Ведь ее конечной целью является милитаризация украинских детей и подростков.

На кадрах видно, что дети примеряют на себя противогазы, а также учатся разбирать и заряжать автомат, пистолет и другое огнестрельное оружие. При этом для показного пафоса их одели в береты, похожие на десантные.

Напомним, ранее Штефан показал фото с доказательствами пропаганды войны в одной из школ города Евпатория. Там детей выстроили под флагом "Юнармии" и заставили принять присягу.

После этого школьникам так же выдали символические береты, которые должны у них ассоциироваться с армейской формой. Показательно, что принимали присягу у молодежи силовики страны-агрессора и сообщники оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму детей часто вывозят для проведения имитации полевых сборов. Там им создают соответствующий антураж: выдают военную форму, пытаются заинтересовать молодежь оружием и принимают зачеты по стрельбе.