Школьник, который погиб в водопаде на Львовщине, накануне праздновал день рождения: последнее фото парня

Шестиклассник Артем, который погиб в водопаде Каменка на Львовщине, накануне своей трагической смерти праздновал 12-летие. Его мать опубликовала последнее фото сына – на нем он задувает свечи на торте.

Кадр появился на странице Юлианны Прадед в Facebook в четверг, 3 июня. 12 лет Артему исполнилось за день до роковой поездки.

"Оставлю это здесь. Это последнее фото моего сыночка на моем телефоне. Спасибо всем за сочувствие, за поддержку, но я сейчас не в состоянии читать сообщения", – написала она.

По ее словам, Артема похоронят 4 июня на Голосковском кладбище.

"Четверг, 3 июня. 20.00 – Парастас, часовня храма Благовещения (ул Пасечная, 83). Пятница, 4 июня. 11.00 – Чин похорон, прощание (Храм Благовещения, ул Пасечная, 83. Похороны на Голосковском кладбище", – сказано в сообщении.

Как пишет "ТСН", после гибели школьника во львовских школах начали отменять поездки на водопад или требуют присутствие одного из родителей. Что касается заповедника, где произошла трагедия, он продолжает работу. Дополнительных мер безопасности там нет. Как обезопасить это место для туристов – решают на комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Директор заповедника, на территории которого расположен водопад, заявил, что полностью оградить его нельзя, потому что это природная достопримечательность, говорится в материале.

По факту гибели шестиклассника полиция Львовщины открыла уголовное производство. Виновному грозит 5 лет заключения.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области погиб ученик шестого класса во время школьной экскурсии на водопад Каменка в национальном природном парке "Святые Бескиды". 12-летний мальчик сорвался с высоты при попытке сделать селфи и упал в воду.