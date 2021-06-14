Кремль может устроить диверсию в Украине после запуска 'Северного потока-2', – Шкиряк

После запуска газопровода "Северный поток-2" Кремль может прибегнуть к диверсиям на газотранспортной системе Украины (ГТС). Их цель – доказать Европе, что система не пригодна для транзита газа.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк. "Угрозы возникают у нас чуть ли не ежедневно в течение последних семи лет. Учитывая фактор "Северного потока-2", эти угрозы приобретают достаточно серьезный характер", – подчеркнул он.

"Хотя договор о транзите газа формально еще будет действовать, но, если ветвь заработает, мы прекрасно понимаем, что это становится элементом шантажа. Лучший вариант – создать видимость того, что наша ГТС не готова к прокачке газа в Европу", – добавил он.

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В то же время Шкиряк отметил, что в МВД Украины осознают эти риски и готовятся к противодействию диверсиям страны-агрессора. В частности, подразделения министерства проводят регулярные учения.

"Очередные тактические учения в Харьковской области включали в себя четкое взаимодействие всех подразделений МВД – Национальной полиции, Национальной гвардии, Службы по чрезвычайным ситуациям и Пограничной службы, – чтобы четко координировать свои действия в условиях реальных угроз, в том числе масштабного вторжения и военных действий", – рассказал советник министра.

Он добавил, что на сегодняшний день подразделения МВД "оснащены по последним мировым стандартам", в частности, развивают систему авиационной безопасности. "До 2023 года система авиационной безопасности МВД Украины будет третьей по мощности в Европе", – заметил Шкиряк.

Как писал OBOZREVATEL, глава МВД Украины Арсен Аваков предположил, что Россия может прибегнуть к провокациям в Украине после запуска "Северного потока-2". По его словам, ведомство располагает данными разведки, подтверждающими такие намерения страны-агрессора.