Шарий может переехать в Россию, ему нужен новый вид на жительство в Испании – журналист
У блогера Анатолия Шария, подозреваемого в Украине в госизмене, 12 июня якобы истекает срок действия вида на жительство в Испании, но с получением нового "возникли трудности". Украинцу якобы придется просить страну о политическом убежище или же вовсе переезжать в РФ.
Об этом на своей странице в Facebook в пятницу, 5 июня, сообщил журналист Сергей Иванов. Как заявил он, соответствующий документ нужен блогеру, чтобы остаться в Испании. Проблемы с новым видом на жительство Шария, по словам журналиста, связаны с тем, что украинский суд арестовал его имущество и счета по делам об отмывании денег.
"Ему придется просить о политическом убежище, что, в свою очередь, существенно усложняет позиция власти Литвы, официально признавшая Шария персоной, которая представляет угрозу безопасности государства-члена ЕС", – написал Иванов.
Он спрогнозировал, что блогер и его семья могут переехать в Россию. "Более того, они уже сами об этом намекают", – утверждает Иванов.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
31 мая стало известно, что Литва якобы лишила Шария статуса беженца, аннулировав все документы.
Сам Шарий отрицал это, но нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко настаивал на обратном и даже опубликовал копию литовского документа.
1 июня Иванов сообщил, что написал заявление и следователи Государственной фискальной службы зарегистрировали уголовное производство в отношении Шария "по факту отмывания полученных из РФ средств путем приобретения недвижимости в Королевстве Испания" (речь идет о ч.2 ст.209 УК Украины).
В свою очередь журналист Юрий Бутусов заговорил о прямом финансировании блогера из России.