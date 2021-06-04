Шарий может переехать в Россию, ему нужен новый вид на жительство в Испании – журналист

У блогера Анатолия Шария, подозреваемого в Украине в госизмене, 12 июня якобы истекает срок действия вида на жительство в Испании, но с получением нового "возникли трудности". Украинцу якобы придется просить страну о политическом убежище или же вовсе переезжать в РФ.

Об этом на своей странице в Facebook в пятницу, 5 июня, сообщил журналист Сергей Иванов. Как заявил он, соответствующий документ нужен блогеру, чтобы остаться в Испании. Проблемы с новым видом на жительство Шария, по словам журналиста, связаны с тем, что украинский суд арестовал его имущество и счета по делам об отмывании денег.

"Ему придется просить о политическом убежище, что, в свою очередь, существенно усложняет позиция власти Литвы, официально признавшая Шария персоной, которая представляет угрозу безопасности государства-члена ЕС", – написал Иванов.

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Он спрогнозировал, что блогер и его семья могут переехать в Россию. "Более того, они уже сами об этом намекают", – утверждает Иванов.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

31 мая стало известно, что Литва якобы лишила Шария статуса беженца, аннулировав все документы.