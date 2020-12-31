Шабунин сообщил о взрывном устройстве под дверью квартиры родителей его жены

Взрывное устройство подложили под дверь квартиры родителей жены главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина на Борщаговке в Киеве.

Как сообщил сам Шабунин в Facebook, полиция эвакуировала все девять этажей, пока работали взрывотехники.

"Неважно, кто это организовал: олигархи, коррупционная шобла или русские. Сделать это им позволила несостоятельность руководства государства наказать заказчиков сотен нападений на активистов. Например, Нацполиция за полгода так и не смогла найти хотя бы исполнителей поджога моего дома. О заказчиках нечего и говорить", – подчеркнул он.

Позже стало известно, что 31 декабря в жилом многоэтажном доме на улице Якуба Колоса в Святошинском районе Киева нашли две скрепленные скотчем гранаты Ф-1. В одном из подъездов на третьем этаже женщина обнаружила у дверей соседей боеприпасы с запалом.

Эта квартира сдается в аренду. Владелицей квартиры является теща Шабунина.

"На место происшествия выехали взрывотехники, спасатели и следственно-оперативная группа. Проводится тщательный осмотр места происшествия, полицейские устанавливают возможных свидетелей и просматривают камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать лиц, причастных к совершению этого преступления. После осмотра этому событию будет дана правовая квалификация", – говорится в сообщении полиции.

Учитывая эти события, Шабунину предложили меры безопасности. В случае согласия, их будут обеспечивать полицейские Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 30 декабря в Ривне возле дверей квартиры матери Шабунина были обнаружены две гранаты и пластиковая коробка, перемотанные скотчем. В корпусах гранат взрывчатки не обнаружили.

По данному факту начато уголовное производство.

Ночью 23 июля неизвестные подожгли дом родителей Шабунина на улице Энтузиастов в селе Гнедин Бориспольского района Киевской области.