Приговоривший Стерненко судья поставил под своим домом бюсты Ленина и Сталина. Фото

Решение по делу одесского активиста Сергея Стерненко вынес судья Виктор Попревич, который еще до войны на Донбассе установил у ворот собственного особняка в Донецке бюсты советских лидеров Владимира Ленина и Иосифа Сталина.

Об этом на своей странице в Facebook во вторник, 23 февраля, сообщил журналист Денис Казанский. "Надо же, я думал он давно на пенсии или в России", – пошутил о судье он.

"В нормальной стране этого любителя ГУЛАГа и сталинщины к суду даже не подпустили бы", – написал Казанский.

Журналист также назвал судебный процесс "мракобесием", которое "не имеет с правосудием ничего общего".

Напомним, Стерненко признали виновным в похищении человека и приговорили к 7 годам колонии с конфискацией половины имущества.

В обвинительном акте по Стерненко и другому фигуранту Руслану Демчуку говорится, что они вместе с другими неустановленными лицами похитили депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича.

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