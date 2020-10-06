В строительном сообществе интересное пополнение – самопровозглашенный эксперт в области градостроительства и критик реформирования системы государственного архитектурно-строительного контроля Сергей Шевченко.

Откуда появилась экспертность у нового активного блогера и почему он активно комментирует каждое событие процесса реформирования системы государственного контроля в области строительства. Мы разобрались в происхождении этого "эксперта".

К маю 2020-го активной деятельности Сергея Шевченко замечено не было, но это и не удивительно. Директор Департамента нормативно-правового обеспечения Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Сергей Шевченко – пример попытки преобразования непубличного чиновника в лидера общественного мнения для манипулирования фактами и информацией.

Вдруг из чиновника одиозной ГАСИ он начал перерождаться в эксперта-блогера и сокрушительного критика реформы системы государственного контроля в сфере градостроительства:

Немного истории

Самопровозглашенный эксперт в области строительства Шевченко Сергей Викторович пришел в сферу государственного архитектурно-строительного контроля в далеком 2009 году. Стартом карьерного роста Шевченко стала должность главного специалиста отдела Управления правового обеспечения Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в г. Киеве.

Осенью 2012 года, во времена реликтового коррупционера и автора схемы "5 долларов за метр " – начальника столичной ГАСИ Сергея Кучера, Шевченко занял должность заместителя начальника отдела правовой работы Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в г. Киеве.

Вовремя предать – это не измена, а предусмотрительность

В 2014 году, состоялось громкое разоблачение схем Рыбака-Кучера-Сергиенко, связанных с Реестром ГАСИ и фактическим обложением "неофициальным налогом" всех застройщиков. Большинство функционеров тогда уволились вместе со своим лидером. Но Шевченко решил не идти по пути своего коллеги, так же приближенного к Кучеру, Александра Сергиенко (руководителя разрешительного управления ГАСИ и администратора Реестра).

Шевченко на удивление быстро нашел общий язык с новой властью и с приходом на должность председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Алексея Кудрявцева стал его правой рукой, возглавив Департамент правовой работы ГАСИ.

Основной задачей Шевченко, на указанной должности, было юридическое обоснование безграничного потока взяток и наработки схем их прикрытия.

Показательно, что будучи не последним человеком в иерархии чиновников ГАСИ, не гнушался выполнять роль банального "носителя" объектов, за что получал неплохие гонорары от разницы цифр, называемых представителям застройщиков и того, что на самом деле положили "в кассу".

Затем Шевченко был привлечен Кудрявцевым для написания дипломной работы, ведь последний определенное время имел только поддельный документ о высшем образовании Молдавского происхождения.

Другая яркая деятельность Шевченко была связана с так называемыми "судебными схемами", когда ГАСИ не могла выдать "по белому" документы.

Первая схема: проигрыш в первой инстанции, имитация апелляционного обжалования и подача жалобы, а затем неуплата судебного сбора и потеря сроков на обжалование. Судебное решение подлежит исполнению. Он подавал его Кудрявцеву, как возможность выдачи документов на токсические объекты, по которым не оказывалось возможным заставить инспекторов принять положительное решение.

Вторая схема: восстановление действия отмененных в порядке надзора сомнительных градостроительных условий и ограничений. Та же схема с проигранными судебными решениями. Для успокоения возмущенной общественности, ГАСИ официально отменяла скандальные документы, громко заявляла о победе над застройщиком, а затем документы восстанавливали свое действие по решению суда. При этом, факт остановки строительных работ никто не контролировал.

Третья схема: возможность заработать на наложенных штрафах, по этой же схеме, с проблемной оплатой государственной пошлины в апелляционной или кассационной инстанции. За 30-50% от суммы штрафа, ГАСИ забывала оплатить судебный сбор и теряла сроки на обжалование. Альтернатива – забыть проконтролировать передачу материалов в исполнительную службу. Эта схема вообще была отдана "на прокорм" департамента Шевченко.

Какие результаты такой деятельности Кудрявцева-Шевченко? Грустные. По данным Счетной палаты Украины, государственный бюджет недополучил миллионы от штрафных санкций. Так, за три года деятельности Кудрявцева и Шевченко департамент последнего обеспечил взыскание только 13,3% (122 600 000 грн) штрафов за выявленные нарушения требований законодательства из наложенных на общую сумму 918 800 000 грн. Интересный нюанс: уровень взыскания наложенных штрафов ГАСИ в 2,5 раза меньше уровня взыскания местными органами государственного архитектурно-строительного контроля.

Верный вассал "отца современной коррупции"

Занимая должность директора Департамента нормативно-правового обеспечения, он присутствовал при рассмотрении судебного дела № 640/815/19 по иску Кудрявцева А.В. к Кабинету министров Украины. Официально, находясь летом 2019-го в декретном отпуске, Шевченко присутствовал на всех судебных заседаниях и оказывал правовую помощь Кудрявцеву А.В. в вышеуказанном деле. Кстати, опись вложения, которым было направлено исковое заявление Кудрявцева в Окружной административный суд города Киева, заполнена непосредственно почерком Шевченко, и отправлена с почтового отделения, которое обслуживает ГАСИ. Это напрямую свидетельствует о нарушениях, как присяги государственного служащего, так и правил этического поведения государственных служащих. И имеет признаки использование полномочий в личных (частных) интересах или в неправомерных личных интересах других лиц.

Осенью 2019-го контроль за деятельностью ГАСИ восстановил Алексей Кудрявцев и состоялся настоящий расцвет Шевченко в Государственной архитектурно-строительной инспекции Украина. Несмотря на то, что обязанности председателя ГАСИ исполнял Александр Строкач, фактическим руководителем ГАСИ был Шевченко. Содержание кадровых, контрольно-надзорных и разрешительных решений ГАСИ определялся именно им. Как свидетельствует информация с ProZorro ГАСИ, для Шевченко это был золотой период, учитывая то количество незаконно выданных разрешений и сертификатов, слитых судебных дел и принятых решений по надзору за органами архитектуры и градостроительства.

Несколько остановить преступную деятельность Шевченко смогла лишь исполняющая обязанности председателя ГАСИ Елена Костенко, которая издала приказ о возбуждении в отношении Шевченко, Строкача и Старущенко дисциплинарных производств и отстранила от выполнения должностных обязанностей.

Уволен Шевченко с должности директора Департамента правовой работы ГАСИ в мае 2020, в связи с ликвидацией. Однако, не желая отрываться от ГАСИвского корыта, Шевченко через суды пытался вернуться в потоки.

Все тайное через некоторое время становится явным

Сейчас, когда за кулисами реформы системы государственного управления в сфере градостроительства скрываются старые знакомые Шевченко – Кучер и Сергиенко, они явно вспомнили ему тот же выбор в 2014 году. Видимо именно Александр Сергиенко, который был пять лет обречен на заработки странствующим спикером форумов, не просил шикарной жизни быстро перекрашенного чиновника Шевченко.

Но факт остается фактом, на новые должности в новых органах взяли почти все верные кадры из старого состава ГАСИ, кроме Шевченко.

Именно поэтому он начал изображать "эксперта", по факту критикуя своих бывших коллег и друзей. Ведь есть такая народная мудрость, предатель всегда остается предателем.

Такая фейковая экспертность Шевченко имеет целью скрыть его многолетнюю деятельность на одной из топовых должностей в одиозной ГАСИ.

Но создание в Верховной Раде Украины временной следственной комиссии по вопросам расследования фактов коррупции в органах государственного архитектурно-строительного контроля и надзора поможет правде выйти наружу и открыть ширму с самопровозглашенного эксперта в области строительства Шевченко.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.