СБУ разоблачила сепаратиста, призывавшего отделить Закарпатье от Украины. Фото

Служба безопасности (СБУ) разоблачила жителя Закарпатья, который призывал поддержать отделение этой области от Украины.

Агитационные материалы мужчина размещал в специально созданных аккаунтах в социальных сетях. Об этом сообщила пресс-служба СБУ на официальном сайте.

Уточняется, что речь идет о жителе города Берегово. Сепаратиста разоблачили киберэксперты Службы безопасности.

"Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила, что в распространяемых текстах содержались призывы к нарушению территориальной целостности Украины", – сказано в сообщении.

Жителю Закарпатской области сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК.

Если мужчина получит максимальное наказание по этой статье, он отсидит пять лет в тюрьме с конфискацией имущества.

Напомним, ранее представители Венгрии просили сохранить границы Береговского района Закарпатской области в рамках децентрализации. Посол Венгрии Иштван Ийдярто заявил,что о подготовке "венгерского сепаратистского региона" речи не идет.

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