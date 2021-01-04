СБУ разоблачила сепаратиста, призывавшего отделить Закарпатье от Украины. Фото
Служба безопасности (СБУ) разоблачила жителя Закарпатья, который призывал поддержать отделение этой области от Украины.
Агитационные материалы мужчина размещал в специально созданных аккаунтах в социальных сетях. Об этом сообщила пресс-служба СБУ на официальном сайте.
Уточняется, что речь идет о жителе города Берегово. Сепаратиста разоблачили киберэксперты Службы безопасности.
"Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила, что в распространяемых текстах содержались призывы к нарушению территориальной целостности Украины", – сказано в сообщении.
Жителю Закарпатской области сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК.
Если мужчина получит максимальное наказание по этой статье, он отсидит пять лет в тюрьме с конфискацией имущества.
Напомним, ранее представители Венгрии просили сохранить границы Береговского района Закарпатской области в рамках децентрализации. Посол Венгрии Иштван Ийдярто заявил,что о подготовке "венгерского сепаратистского региона" речи не идет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Новоизбранные депутаты Сюртовской ОТГ на Закарпатье после принятия присяги исполнили гимн Венгрии.
Позже венгры Закарпатья объяснили, почему украинские депутаты спели гимн чужой страны. Они утверждают, что это всего лишь древняя молитва.
Служба безопасности начала проверку действий депутатов Закарпатской ОТГ.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал ухудшение отношений с Венгрией одним из основных провалов 2020 года.