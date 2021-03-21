Сенченко: проблему с водой в Крыму решить невозможно, россияне выедут за две недели

Любые попытки страны-оккупанта осудить Украину за "водную блокаду" Крыма обречены на провал. Обеспечение полуострова пресной водой без возобновления работы Северо-Крымского канала – неразрешимая задача для РФ, поскольку требует вложения колоссальных средств.

Россияне, незаконно поселившиеся в Крыму, являются колонизаторами. Они будут вынуждены организованно покинуть полуостров в течение двух недель после восстановления территориальной целостности Украины.

Такие заявление в блиц-интервью OBOZREVATEL сделал экс-вице-премьер АР Крым Андрей Сенченко.

Они могут делать эти пиар-обращения, но это не возымеет никаких реальных правовых последствий. Поскольку есть Женевская конвенция, которая регулирует ответственность оккупирующего государства за жизнедеятельность населения оккупированной территории. Поэтому жаловаться они могут только сами на себя.

Сколько бы они ни обращались в какие-либо инстанции, решением вопроса будет только полный уход оккупантов из Крыма и фактическое возвращение украинской территории, восстановление суверенитета и сразу же восстановление полноценного водоснабжения, энергоснабжения и так далее.

Водную проблему Крыма решить невозможно. Для этого надо перестать финансировать российскую армию и начинать все деньги вкладывать в Крым.

В принципе, Крым имеет достаточно воды в виде поверхностных стоков, но объем инвестиций, который нужно вложить в сбор, очистку и подачу этой воды всем потребителям – совершенно неподъемный для Российской Федерации.

Все рассказы про опреснение морской воды – это чушь собачья. В таких масштабах опреснять воду в Крыму невозможно. Для этого нет источников энергии, нет возможности безопасно сбрасывать отходы от опреснения и отсутствуют сети для раздачи этой воды потребителям.

Это требует совершенно неподъемных затрат Российской Федерации. Средства, вложенные в Крымский мост, и средства, которые необходимо вложить в опреснение – это несопоставимые затраты. Поэтому это пустая болтовня.

Надо понимать следующее: у нас идет война с Российской Федерацией. Война – это всегда соотношение затрат и ущерба, который наносится враждующей стороне.

В данном случае затраты Украины на перекрытие подачи воды оккупантам нулевые, а ущерб, который этим действием наша страна наносит государству-агрессору – огромный.

Помимо того ущерба, который измеряется в цифрах, есть еще одна важная составляющая. У нас часто оперируют таким штампом: что, дескать, неподача воды в Крым не позволяет расширять военную базу. Но надо понимать, что любая военная база, даже если они в два раза увеличат контингент, это потребитель воды не того масштаба.

Самый главный процесс, который сдерживает перекрытие Северо-Крымского канала – это процесс незаконной колонизации Крыма. По разным источникам, они незаконно завезли до полумиллиона граждан РФ – как они думают – жить навсегда в Крым. Но если бы не был перекрыт канал, поверьте, они бы завезли 3 миллиона, и потом выковыривать их оттуда было бы очень сложно.

Что с колонизаторами будет потом? На эту тему существует международное право и фактическая практика. Это люди, которые незаконно въехали на территорию другой страны. В этом случае им будет дан срок, может быть, две недели на организованный выезд с территории Украины.

Получат ли они в дальнейшем визу или возможность приезжать в Украину – я не знаю. Это уже решит украинское государство. Но то, что они должны будут очень быстро и организованно выехать по своему мосту к себе на родину – это бесспорно.