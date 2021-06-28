Семью Тищенко заподозрили в "строительном дерибане" и присвоении сотен миллионов из бюджета. Видео
Семья народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко обладает коттеджным городком, который стоит сотни миллионов столичному бюджету. Он начал расти, когда окружение нардепа занялось "жирным" столичным долгостроем – Подольско-Воскресенским мостом.
Об этом говорится в расследовании Bihus.info. Отмечается, что миллионы из городского бюджета осели и на компанию сестры Тищенко, однако ранее сам нардеп открещивался и от компании, и от сестры, и от связей со "смотрящим" Киева Денисом Комарницким (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
Расследователи отмечают, что в декларации "слуги" не указано ни одной недвижимости, а прописан он в родительской квартире. Жена, по официальной информации, владеет "клочком земли" и салоном красоты. В то же время на фото в социальных сетях у них обоих регулярно появляется коттедж – имение с красного кирпича "стоимостью плюс-минус миллионов 7". Сам нардеп на вопросы об этом доме ответил, что не имеет к нему никакого отношения и ездил туда в гости.
Нашли также связи Тищенко и с Денисом Комарницким, которые оказались завязаны на строительстве Подольско-Воскресенского моста на Троещину – долгостроя, окончания которого ждут все киевляне, а финансирование, выделенное на него, исчезает.
В то же время в прошлом году финансовые дела сестры нардепа Юлии Тищенко внезапно пошли вверх. У нее появились гектара леса, а также собственность в коттеджном городке на Новообуховской трассе. Там построили жилье также ряд известных лиц из политической элиты страны.
Как оказалось, ее компания ЧП "Экспресс-К" была в эпицентре "масштабного дерибана" киевского бюджета за последние несколько лет, утверждают журналисты, поскольку выиграла тендер на 16 млн грн из городского бюджета.
В строительстве Подольско-Воскресенского моста 6 млн грн ушло без тендера компании-прокладке "Эко-Строй-Трейд", которую контролировал Денис Комарницкий. Тогда как сама компания ничего не строила, а деньги шли на счета других компаний. Позже деньги выделялись еще. По словам журналистов, только за июнь этого года ей досталось 300 млн грн.
А вот руководил мостостроительным процессом от компании Комарницкого муж Юлии Тищенко Герман Блинов, которого называют "неофициальным менеджером" строительства Подольско-Воскресенского моста. Он, по словам председателя Совета по урбанистики Киева Виталия Селика, регулярно давал указания рабочим, не имея проектной документации. Это в свое время привело к необходимости переделывать дорогостоящие работы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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а во время заседания Верховной Рады в четверг, 3 июня, Тищенко закрыл ноутбук Руслана Стефанчука. После этого политик вернулся в зал ВР, по дороге дав "пять" нескольким своим коллегам. Инцидент произошел за минуту до голосования