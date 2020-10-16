Семья убитого на Донбассе Рокелли хочет получить от Украины большую компенсацию, – Геращенко
Семья погибшего на Донбассе итальянского журналиста Андреа Рокелли хочет получить от Украины большую сумму компенсации.
Как заявил в эфире "Громадського радіо" заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, есть попытки обвинения по делу нацгвардейца Виталия Маркива заявить о том, что якобы Рокелли убили преднамеренно.
"Семья Рокелли хочет получить от Украины достаточно большую сумму денег в качестве компенсации за гибель их родного человека, хотя итальянские дипломаты предупреждали итальянских граждан, что не надо в 2014 году ехать в Славянск, что там идет война, там люди гибнут", – отметил он.
По словам Геращенко, у итальянской прокуратуры нет фактов и доказательств причастности Маркива к гибели Рокелли, и приговор первой инстанции, которым дали Виталию 24 года, не подлежит никакой критике.
"Все правозащитники, которые читают приговор, у них волосы встают дыбом... Он построен лишь на домыслах итальянских прокуроров", – подчеркнул замглавы МВД.
Он также отметил, что судьи и присяжные "ведут себя нейтрально".
"Они не имеют в своих выступлениях обвинительного уклона, поэтому нужно дождаться результатов апелляции. И мы надеемся, что Апелляционный суд исправит ошибку суда первой инстанции", – сказал Геращенко.
Напомним, в Милане проходит заседание Апелляционного суда по делу нацгвардейца Виталия Маркива.
Адвокаты украинца представили факты того, что стороной обвинения был использован некорректный перевод его слов. Таким образом присяжных ввели в заблуждение.
Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова заявила, что из речей прокуроров и адвокатов потерпевших просматривалась попытка судить не только обвиняемого, но и всю Украину.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 мая 2014 года в районе железнодорожного переезда в селе Андреевка во время минометного обстрела погибли гражданин Италии Андреа Роккелли (фотокорреспондент) и гражданин РФ Андрей Миронов (переводчик).
30 июня 2017 года полиция Италии арестовала Виталия Маркива в аэропорту Болоньи по подозрению в убийстве Роккелли.
12 июля 2019 года суд в итальянском городе Павия приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы.
17 января 2020 года Верховная Рада приняла заявление к властям Италии по апелляционному производству украинского нацгвардейца.
На брифинге с участием главы МВД Арсена Авакова 31 августа были представлены веские доказательства невиновности Маркива.