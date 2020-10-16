Семья убитого на Донбассе Рокелли хочет получить от Украины большую компенсацию, – Геращенко

Семья погибшего на Донбассе итальянского журналиста Андреа Рокелли хочет получить от Украины большую сумму компенсации.

Как заявил в эфире "Громадського радіо" заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, есть попытки обвинения по делу нацгвардейца Виталия Маркива заявить о том, что якобы Рокелли убили преднамеренно.

"Семья Рокелли хочет получить от Украины достаточно большую сумму денег в качестве компенсации за гибель их родного человека, хотя итальянские дипломаты предупреждали итальянских граждан, что не надо в 2014 году ехать в Славянск, что там идет война, там люди гибнут", – отметил он.

По словам Геращенко, у итальянской прокуратуры нет фактов и доказательств причастности Маркива к гибели Рокелли, и приговор первой инстанции, которым дали Виталию 24 года, не подлежит никакой критике.

"Все правозащитники, которые читают приговор, у них волосы встают дыбом... Он построен лишь на домыслах итальянских прокуроров", – подчеркнул замглавы МВД.

Он также отметил, что судьи и присяжные "ведут себя нейтрально".

"Они не имеют в своих выступлениях обвинительного уклона, поэтому нужно дождаться результатов апелляции. И мы надеемся, что Апелляционный суд исправит ошибку суда первой инстанции", – сказал Геращенко.

Напомним, в Милане проходит заседание Апелляционного суда по делу нацгвардейца Виталия Маркива.

Адвокаты украинца представили факты того, что стороной обвинения был использован некорректный перевод его слов. Таким образом присяжных ввели в заблуждение.

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова заявила, что из речей прокуроров и адвокатов потерпевших просматривалась попытка судить не только обвиняемого, но и всю Украину.

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