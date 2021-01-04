Семья Шеремета прокомментировала информацию о причастности к его убийству спецслужб Беларуси

Двоюродная сестра журналиста Павла Шеремета Оксана Мозгунова не исключает, что к его убийству причастны спецслужбы Беларуси.

Как сказала она в комментарии "Сегодня", Шеремета точно убили "не простые смертные".

"Одни говорят, что убийцы из Беларуси, вторые твердят, что из России, третьи уверены, что из Украины. Кто бы это ни был, нам от этого легче не станет", – отметила Мозгунова.

Напомним, 4 января опубликована прослушка в кабинете бывшего главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева, который обсуждает способы ликвидации Шеремета.

В частности, отмечается вариант отравления с использованием токсичных веществ, а также подрыв.

В Национальной полиции Украины заявили, что материалы относительно заказчиков убийства Шеремета выделили в отдельное уголовное производство, расследование в котором продолжается.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко добавил, что версия о причастности спецслужб Беларуси к убийству Шеремета не повлияет на ход дела, в котором фигурируют Андрей Антоненко, Яна Дугарь и Юлия Кузьменко.

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