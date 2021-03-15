Сидел за изнасилование, а дети уехали в Россию: что известно о подозреваемом в убийстве 7-летней Маши Борисовой

Полиция задержала 62-летнего Николая В., который подозревается в убийстве и изнасиловании 7-летней Маши Борисовой из села Счастливое на Херсонщине. Суд арестовал мужчину сроком на два месяца без права внесения залога.

Правоохранители говорят, что провели ДНК-экспертизу у шестерых мужчин, и Николай задержан не без оснований. Также после убийства подозреваемый вскрыл себе вены, но его успели спасти. Предполагается, что таким образом он хотел уйти от тюремного заключения.

При этом известно, что ранее мужчина уже сидел в тюрьме, откуда вышел в 2005 году. Он отбывал срок за изнасилование с особой жестокостью мальчика из этого же села. Но его жертва выжила, парень остался жить в Счастливом, хоть и имеет проблемы со здоровьем.

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Судя по информации со страницы Николая В.:

подозреваемый родом из села Кладбинка, которое находится в Казахстане;

у него есть два взрослых сына и дочь, а также внуки;

вероятно, он не поддерживает нормальных отношений с близкими;

под одним из фото с детьми мужчина написал: "Спустя 15 лет".

Люди, которые знали подозреваемого в молодости, говорят, что не замечали ничего необычного в его характере и поведении. "Вроде нормальный был, играл в волейбол даже. Но он давно уехал из села, поэтому как сложилась его судьба, я не знаю", – рассказал его знакомый.

Одна из родственниц Николая сообщила, что семья давно не поддерживает отношения с ним: "Не беспокойте никого. Близкие очень давно не общаются с ним. Он нехороший человек. Мы сначала поверить не могли, что он такое совершил. Мы не хотим ничего о нем знать".

Семья Николая поселилась в Счастливом давно, купив дешевую квартиру в одном из двухэтажных домов, говорят местные жители.

"Здесь когда-то был колхоз-миллионер. Потом он распался, люди разъехались. Осталось полно заброшенных квартир, где уже давным-давно никто не живет. Вот они и приобрели тут жилье", – сказал OBOZREVATEL односельчанин подозреваемого.

Сыновья Николая выросли в Счастливом, ходили в местную школу, затем переехали в Челябинскую область.

Дочь поселилась в Санкт-Петербурге.

Жена проживает в Петропавловске.

О самом Николае отзываются по-разному. Один из жителей рассказал, что подозреваемого в селе считали плохим человеком. Многие помнят, что он уже отбывал наказание за изнасилование. К тому же мужчина постоянно выпивал, иногда у него могла быть даже белая горячка.

"Он постоянно задирался, особенно с молодежью, искал приключений. Очень противный", – рассказал один из жителей Счастливого.

Еще одна женщина рассказала, что подозреваемый перебивался временными заработками: кому огород вскопать, кому яму выкопать: "Пил, как и другие. Мы многое не знаем о своих соседях. Когда полиция начала шерстить всех тех, кто или сидел, или попадался на воровстве, то для соседей это стало открытием. Люди жили и не знали подробностей биографии своих же соседей. Надеюсь, такая ситуация как-то встряхнет людей, заставит пересмотреть свое поведение. Ведь такое преступление человек в нормальном состоянии совершить не может. Только по пьянке или под наркотиками".

Также говорят, что Николай часто выпивал вместе с отцом убитой Маши, который покинул семью примерно два года назад и тоже перебивался мелкими подработками. По словам местных жителей, мужчины не дружили, но в тот роковой вечер, 7-го марта, девочка забежала к Николаю, чтобы узнать, не у него ли задержался папа, которого она выжидала на остановке.

Несмотря на то, что подозреваемого в убийстве Маши задержали, в Счастливом обстановка напряженная. Люди боятся выпускать детей одних на улицу, хотя раньше все дворы были заполнены ребятней.