Семенченко вручили подозрение в организации теракта на телеканале
Служба безопасности Украины объявила бывшему нардепу Семену Семенченко подозрение в организации обстрела "112 канала", который произошел в июле 2019 года. Кроме него к теракту причастны двое участников подчиненного Семенченко вооруженного формирования.
Инцидент произошел во время избирательной кампании в Верховную Раду Украины, сказано в сообщении пресс-службы СБУ. Отмечается, что накануне совершения преступления, в июне 2019 года, экс-нардеп с сообщником проводил разведку местности вблизи здания.
"Они выбирали оптимальный способ совершения теракта, в частности, пути отхода с места преступления и наличие камер видеонаблюдения. Также Семен Семенченко организовал передачу денег для приобретения транспорта и других средств, необходимых для совершения преступления", – сообщили в СБУ.
По первоначальному плану, исполнители теракта должны были приобрести автомобиль, наполнить его взрывчаткой и припарковать транспорт у здания "112 канала", а затем – взорвать его.
Вместо этого, однако, было решено обстрелять объект из противотанкового гранатомета, чтобы скрыть личности организатора и исполнителей.
Правоохранители провели обыски в Киеве и области и обнаружили автомобиль, а также другие доказательства совершения преступления. Всем фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 УК Украины – террористический акт. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
"Этот теракт был использован представителями государства-агрессора в гибридной войне против нашей страны", – добавили в Службе безопасности.
Напомним, в ночь на 13 июля 2019 года, около 03:00, в Киеве два человека обстреляли из гранатомета здание, в котором находится "112 канал". Стрелки скрылись.
В результате в стене здания осталось отверстие от выстрела. Куски вывески с эмблемой разлетелись на тротуарную зону и проезжую часть.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Печерский районный суд Киева 26 марта избрал меру пресечения бывшему народному депутату Семенченко по делу о создании частной военной компании. Его отправили под стражу на два месяца без права на внесение залога. Сам Семенченко отрицает все обвинения.
Ранее Служба безопасности Украины объявила Семенченко подозрение. Фигурантом дела также среди прочих является "агент НАБУ" Евгений Шевченко. Его суд арестовал с правом внесения залога в размере 5 млн грн.
25 марта СБУ обнародовала доказательства незаконных поставок военных товаров из РФ по делу частной военной компании Семенченко и Шевченко. В частности, правоохранители показали переписку и записи разговоров фигурантов.
По данным следствия, вышеуказанные лица являются возможными организаторами и участниками противоправной схемы по ввозу вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из Российской Федерации, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам.
В полиции также рассказали, что Семенченко в 1996 году в Севастополе задержали по подозрению в совершении двойного убийства. Позже его освободили из-под стражи.