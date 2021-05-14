Семенченко вручили подозрение в организации теракта на телеканале

Служба безопасности Украины объявила бывшему нардепу Семену Семенченко подозрение в организации обстрела "112 канала", который произошел в июле 2019 года. Кроме него к теракту причастны двое участников подчиненного Семенченко вооруженного формирования.

Инцидент произошел во время избирательной кампании в Верховную Раду Украины, сказано в сообщении пресс-службы СБУ. Отмечается, что накануне совершения преступления, в июне 2019 года, экс-нардеп с сообщником проводил разведку местности вблизи здания.

"Они выбирали оптимальный способ совершения теракта, в частности, пути отхода с места преступления и наличие камер видеонаблюдения. Также Семен Семенченко организовал передачу денег для приобретения транспорта и других средств, необходимых для совершения преступления", – сообщили в СБУ.

По первоначальному плану, исполнители теракта должны были приобрести автомобиль, наполнить его взрывчаткой и припарковать транспорт у здания "112 канала", а затем – взорвать его.

Вместо этого, однако, было решено обстрелять объект из противотанкового гранатомета, чтобы скрыть личности организатора и исполнителей.

Правоохранители провели обыски в Киеве и области и обнаружили автомобиль, а также другие доказательства совершения преступления. Всем фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 УК Украины – террористический акт. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

"Этот теракт был использован представителями государства-агрессора в гибридной войне против нашей страны", – добавили в Службе безопасности.

Напомним, в ночь на 13 июля 2019 года, около 03:00, в Киеве два человека обстреляли из гранатомета здание, в котором находится "112 канал". Стрелки скрылись.

В результате в стене здания осталось отверстие от выстрела. Куски вывески с эмблемой разлетелись на тротуарную зону и проезжую часть.

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