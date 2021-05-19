Семенченко потребовал очной ставки с Медведчуком и отказался от судьи, чья дочь оскандалилась из-за Басты
Бывший нардеп Семен Семенченко потребовал очной ставки с парламентарием от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком. Ранее экс-комбату батальона "Донбасс" вручили подозрение в организации обстрела из гранатомета "112 канала", принадлежащего правой руке Медведчука Тарасу Козаку.
Такое заявление Семенченко сделал в среду, 19 мая, перед началом заседания Печерского районного суда Киева, куда его доставили для продления меры пресечения. Он напомнил о том, что телеканалы из "пула" Медведчука были закрыты после санкций СНБО, пишет "Страна".
"Если меня обвиняют в обстреле финансистов терроризма, тех, кто привел войну на нашу землю, то предлагаю провести мне с Медведчуком очную ставку", – сказал Семенченко.
Он подчеркнул, что нардеп от ОПЗЖ в данный момент находится под арестом у себя дома, а сам он – в СИЗО. Заседание суда закончилось тем, что защита экс-депутата потребовала заменить судью Константинову, которая уже принимала решение по Семенченко и якобы является предвзятой. Отвод должен рассмотреть другой судья, дата следующего заседания пока неизвестна.
"Семенченко в свою очередь заявил про скандал, связанный с дочерью судьи Константиновой, которая поддержала российского музыканта Басту, и обвинил судью в антиукраинской позиции", – сказано в сообщении.
Напомним, что кроме Семенченко, по версии следствия, к теракту причастны двое участников подчиненного ему вооруженного формирования. Им также сообщили о подозрении.
Обстрел "112 канала" произошел в ночь на 13 июля 2019 года, около 03:00, в Киеве. Два человека обстреляли из гранатомета здание, в котором находится телеканал, и скрылись.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
2 февраля президент Владимир Зеленский своим указом ввел персональные санкции СНБО против правой руки Медведчука Тараса Козака и его каналов 112, NewsOne, ZIK. Впоследствии их заблокировал видеохостинг YouTube.
Выяснилось, что эти каналы финансировались компанией из отдельных районов Луганской области.
Глава МВД Арсен Аваков отметил, что санкции касаются телеканалов, "системно занимавшихся грубой антиукраинской пропагандой".
Сотрудники "112 Украина", ZIK и NewsOne создали новый телеканал "Первый независимый". Он вошел в состав медиахолдинга "Новости", уставной капитал которого составил всего 100 гривен.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 26 февраля заявил, что санкции против нового телеканала Медведчука возможны в случае нарушений.