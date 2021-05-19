Семенченко потребовал очной ставки с Медведчуком и отказался от судьи, чья дочь оскандалилась из-за Басты

Бывший нардеп Семен Семенченко потребовал очной ставки с парламентарием от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком. Ранее экс-комбату батальона "Донбасс" вручили подозрение в организации обстрела из гранатомета "112 канала", принадлежащего правой руке Медведчука Тарасу Козаку.

Такое заявление Семенченко сделал в среду, 19 мая, перед началом заседания Печерского районного суда Киева, куда его доставили для продления меры пресечения. Он напомнил о том, что телеканалы из "пула" Медведчука были закрыты после санкций СНБО, пишет "Страна".

"Если меня обвиняют в обстреле финансистов терроризма, тех, кто привел войну на нашу землю, то предлагаю провести мне с Медведчуком очную ставку", – сказал Семенченко.

Он подчеркнул, что нардеп от ОПЗЖ в данный момент находится под арестом у себя дома, а сам он – в СИЗО. Заседание суда закончилось тем, что защита экс-депутата потребовала заменить судью Константинову, которая уже принимала решение по Семенченко и якобы является предвзятой. Отвод должен рассмотреть другой судья, дата следующего заседания пока неизвестна.

"Семенченко в свою очередь заявил про скандал, связанный с дочерью судьи Константиновой, которая поддержала российского музыканта Басту, и обвинил судью в антиукраинской позиции", – сказано в сообщении.

Напомним, что кроме Семенченко, по версии следствия, к теракту причастны двое участников подчиненного ему вооруженного формирования. Им также сообщили о подозрении.

Обстрел "112 канала" произошел в ночь на 13 июля 2019 года, около 03:00, в Киеве. Два человека обстреляли из гранатомета здание, в котором находится телеканал, и скрылись.

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