Семенченко перевезли из больницы в СИЗО

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Расследования
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Семен Семенченко

Бывшего нардепа Семена Семенченко, арестованного по делу о создании незаконного вооруженного формирования (ЧВК), перевезли из больницы в СИЗО.

Мужчину госпитализировали с диагнозом мерцательная аритмия в больницу скорой помощи. Информацию об этом 3 апреля опубликовала жена Семенченко на его странице в Facebook.

"СБУ отвозила меня в больницу, они же и определили диагноз. Ребята в департаменте досудебного следствия корректные, квалифицированные и дисциплинированные", – говорится в сообщении.

Семенченко рассказал, что предоставил адвокату информацию по делу. Отдельно предоставил информацию про "фейки которые выбросили в интернет после задержания".

"Каждому уважающему себя человеку должно быть понятно, если в "расследовании" нет ни одного факта, а исключительно интервью с "подсадными утками", которое выходит сразу после арестов – это скоординированные действия, а не независимое расследование", – заявил Семенченко.

Скриншот
Скриншот

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