Семенченко перевезли из больницы в СИЗО

Бывшего нардепа Семена Семенченко, арестованного по делу о создании незаконного вооруженного формирования (ЧВК), перевезли из больницы в СИЗО.

Мужчину госпитализировали с диагнозом мерцательная аритмия в больницу скорой помощи. Информацию об этом 3 апреля опубликовала жена Семенченко на его странице в Facebook.

"СБУ отвозила меня в больницу, они же и определили диагноз. Ребята в департаменте досудебного следствия корректные, квалифицированные и дисциплинированные", – говорится в сообщении.

Семенченко рассказал, что предоставил адвокату информацию по делу. Отдельно предоставил информацию про "фейки которые выбросили в интернет после задержания".

"Каждому уважающему себя человеку должно быть понятно, если в "расследовании" нет ни одного факта, а исключительно интервью с "подсадными утками", которое выходит сразу после арестов – это скоординированные действия, а не независимое расследование", – заявил Семенченко.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

Печерский районный суд Киева 26 марта избрал меру пресечения бывшему народному депутату Семенченко по делу о создании частной военной компании. Его отправили под стражу на два месяца без права на внесение залога. Сам Семенченко отрицает все обвинения.

Ранее Служба безопасности Украины объявила Семенченко подозрение. Фигурантом дела также среди прочих является "агент НАБУ" Евгений Шевченко. Его суд арестовал с правом внесения залога в размере 5 млн грн.

25 марта СБУ обнародовала доказательства незаконных поставок военных товаров из РФ по делу частной военной компании Семенченко и Шевченко. В частности, правоохранители показали переписку и записи разговоров фигурантов.