Семь лет назад "Беркут" силой разогнал Евромайдан: как это было. Фото и видео

Ровно семь лет назад, в ночь на 30 ноября 2013 года, силовики жестоко разогнали участников Евромайдана в Киеве.

В результате акция протеста переросла в Революцию Достоинства, а жертвой дальнейших противостояний стали десятки человек. Как происходил первый разгон Майдана, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

В ночь на 30 ноября "Беркут" силой разогнал Евромайдан. Штурм начался в 4:00 утра. Официальной причиной была объявлена необходимость установки ярмарки и елки к Новому году на площади.

По воспоминаниям очевидцев, силовики стали вытеснять протестующих из-под стелы Независимости и бить дубинками всех, кто попадал под руку, – и мужчин, и женщин, и тех, кто падал на землю или сидел, прикрывая голову руками.

Внимание! Видео содержит сцены насилия!

Часть людей укрылась от "Беркута" в Михайловском Златоверхом монастыре на Михайловской площади. Убегающих людей преследовали до Прорезной и Михайловской улиц, при этом часть митингующих оказалась в автозаках.

Около 30 человек были госпитализированы с травмами, нанесенными силовиками: у многих были гематомы, переломаны руки и ноги, разбиты головы.

Кроме того, были задержаны и доставлены в Шевченковское РУВД 34 человека. Народные депутаты от оппозиции поехали в отделение, чтобы забрать задержанных – днем их отпустили, но вменили хулиганство и сопротивление милиции.

Видеокадры со сценами насилия на Майдане к пяти утра 30 ноября облетели все социальные сети Украины. Общественность была шокирована и возмущена – все это привело к тому, что Евромайдан перерос в Революцию Достоинства. 1 декабря 2013 года на площади и улицы Киева вышли, по разным оценкам, от 500 тысяч до 1 миллиона протестующих.

Жертвами дальнейших противостояний на Майдане стала "Небесная сотня", а завершились протесты свержением режима и бегством Януковича. Весной 2014 года Россия аннексировала Крым и инициировала войну на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве суд оправдал экс-судью времен Майдана: прокурор даже не пришел на заседание.