СБУ заочно объявила о подозрении беглому экс-регионалу

Бывшему народному депутату Украины от "Партии регионов", который сбежал в Россию, заочно объявили о подозрении. По предварительной информации, речь идет об Алексее Журавко.

Как сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, ему инкриминируют причастность к созданию террористической организации и деятельность, целью которой является свержение конституционного строя в государстве.

Сообщник боевиков еще с 2014 года поддерживал российскую оккупацию Крымского полуострова и вторжение армии РФ в Донецкую и Луганскую области. На территорию страны-агрессора подозреваемый сбежал еще в начале 2015 году и проживает там до сих пор.

Кроме того, бывший парламентарий является активным участником информационной войны против нашего государства. В частности, он активно лоббирует месседжи оккупантов в Херсонской области, которая является административной границей с временно оккупированным Крымом, а также регулярно ездит в ОРДЛО и на полуостров.

О том, что СБУ заочно объявила о подозрении именно Журавко, сообщило Интерфакс-Украина со ссылкой на собственные источники. Он был парламентарием V и VI созывов Верховной Рады.

Скандальный экс-нардеп в 2012 году голосовал за законопроект, который усиливал статус русского языка в Украине. Сейчас он активно ведет страницы в соцсетях, где распространяет антиукраинскую пропаганду страны-агрессора РФ.

Журавко родился в городе Желтые Воды на Днепропетровщине, воспитывался в доме-интернате. После выпуска оттуда учился в ПТУ Луганска.

Как сообщал OBOZREVATEL: