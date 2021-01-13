СБУ закрыла дело о возможной госизмене Ермака и Кучмы – Вятрович

Служба безопасности Украины (СБУ) закрыла уголовное производство в отношении возможной государственной измены экс-главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кучмы и руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Речь идет о согласовании так называемого консультативного совета с участием представителей "Л/ДНР".

Об этом заявил народный депутат Владимир Вятрович, который добился через суд открытия этого дела. В Facebook он опубликовал ответ Службы (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В частности, в документе отмечается, что предварительное согласие на создание соответствующего консультативного совета якобы не может трактоваться как "содействие иностранному государству в проведении подрывной деятельности против Украины".

"Если вы действуете в интересах врага и сдаете национальные интересы на переговорах с ним – то это не преступление. А "только согласование текущего рабочего документа, который зафиксировал результаты обсуждения ряда вопросов". Вы можете смело согласовывать и подписывать любые "текущие рабочие документы", которые попросит враг, главное, чтобы документы эти были изложены "лаконично, сжато и структурированно", – возмутился Вятрович.

Он подчеркнул, что это не "неудачная шутка", а именно так указано в постановлении следователя СБУ о закрытии уголовного производства "по поводу минской измены Кучмы и Ермака".

Нардеп напомнил, что сначала Служба безопасности вообще отказалась регистрировать уголовное производство по его обращению, откровенно нарушая закон. И только через суд ему удалось "заставить" СБУ начать расследование.

По словам Вьятровича, результат оказался прогнозируемым. Он добавил, что не только это, но и ряд других громких дел последних месяцев "стали еще одним свидетельством неспособности и нежелания руководства правоохранительных органов защитить Украину от сдачи национальных интересов на высшем уровне".

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 марта 2020 года участники Трехсторонней контактной группы в Минске подписали договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО.

В протоколах Россия в статусе гаранта-наблюдателя значилась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ. Были опубликованы документы, подтверждающие это.

Ермак 13 марта признался, что на заседании ТКГ подписали документ о необходимости создания консультативного совета, в который войдут представители ОРДЛО.

Однако тогда он заверил, что в новый орган якобы войдут только мирные представители оккупированных территорий и о признании террористических "Л/ДНР" речи не идет.