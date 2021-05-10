СБУ задержала разведчика "ДНР" возле линии огня на Донбассе. Фото
Служба безопасности Украины задержала участника незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР" на Донбассе.
Боевик пытался провести рекогносцировку местности на линии разграничения, сообщила пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
По предварительной информации, его задача была – получить информацию о расположении, а также силы и средства украинских военных.
Оперативники СБУ установили, что задержанный боевик – уроженец Горловки. В 2016 году он проходил службу в одном из военных формирований террористической "ДНР". На должностях "старшего разведчика" и "стрелка-помощника гранатометчика" оказал вооруженное сопротивление силам АТО\ООС и обстреливал позиции украинских воинских подразделений.
Во время проверки правоохранители обнаружили военный билет "ДНР" и удостоверение "Общественной организации ветеранов Новороссия". В ходе предварительного опроса задержанный признал свою принадлежность к террористическим группировкам.
Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украина. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Служба безопасности Украины разоблачила преступников распространявших антивенгерские открытки на Закарпатье по заказу Российской Федерации.