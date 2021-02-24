СБУ задержала 'политического эксперта' с каналов Медведчука. Фото и видео

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала военно-политического "эксперта" Юрия Дудкина, ему сообщили о подозрении в госизмене и подрывной деятельности в интересах спецслужб России.

Киевлянин участвовал в прямых эфирах ток-шоу на пропагандистских телеканалах РФ и заблокированных каналах Виктора Медведчука, сообщили в пресс-службе СБУ. Своими словами он способствовал разжиганию межнациональной вражды, за что регулярно получал деньги от кураторов.

Помимо этого, Дудкин создал сеть групп в социальных сетях, YouTube-каналов и блогеров, которая финансировалась из РФ. На этих ресурсах "эксперт" на заказ публиковал контент от координаторов с российского "Первого канала" и агентства "News Front".

СБУ опубликовала перехват разговоров Дудкина с кураторами, а также фото переписки, которые подтверждают, что за свою деятельность он получал денежное вознаграждение.

По данным следствия, своими действиями Юрий Дудкин наносил ущерб территориальной целостности, обороноспособности государства и принимал участие в проведении подрывной деятельности против Украины со стороны РФ.

Мужчине сообщено о подозрении по двум статьям УК Украины: ст. 11 – государственная измена и ст. 116 – нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России. Он пытался получить для страны-агрессора техническую документацию по разработке и производству военной техники.