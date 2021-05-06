СБУ задержала нелегального перевозчика, который платил дань террористам 'ДНР'. Фото

Житель Макеевки Донецкой области организовал незаконные пассажирские перевозки с территории ОРДЛО в Харьковскую и Днепропетровской области.

Как сообщает пресс-служба СБУ, часть денег от нелегального бизнеса злоумышленники платили в "бюджет" террористических организаций "Л/ДНР".

Установлено, что для перевозки пассажиров мужчина использовал собственные микроавтобусы, которые ездили через территорию Россию и временно неподконтрольные участка границы.

В ходе отработки оперативной информации спецслужбы разоблачили в пункте пропуска "Гоптовка" Харьковской области транспортные средства участников схемы. Сейчас один из злоумышленников задержан, ему сообщено о подозрении.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) УК Украины. Проводится досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Как сообщал OBOZREVATEL, двум участникам незаконных вооруженных формирований "ДНР" сообщили о подозрении в жестоком обращении с военнопленными.