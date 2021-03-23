СБУ задержала на Харьковщине террориста "ЛНР". Фото и видео

Представители контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Харьковской области террориста российской организации "ЛНР".

Как сообщили в пресс-центре ведомства, наемник по собственной воле присоединился к рядам оккупантов и в составе "народного ополчения Донбасса" занимался запугиванием мирных жителей Луганщины, а также активно воевал против украинских защитников (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Известно, что во время одного из нападений на позиции ВСУ боевик получил ранение, прошел лечение на территории страны-агрессора России и даже намеревался остаться там, чтобы получить гражданство.

Однако в РФ террорист попал в тюрьму из-за махинаций с наркотиками. После отбытия наказания он вернулся в Украину.

Во время задержания в доме российского наемника в пригороде Харькова провели обыски и изъяли боевые гранаты РГД-5 и РГО с запалом.

Вскоре боевику должны объявить подозрение в участии в террористической организации, а также в незаконном обращении с боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Кроме того, правоохранители устанавливают, мог ли террорист заниматься разведывательными или подрывными действиями против Украины на ее свободной территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский суд заочно приговорил террориста "министерства государственной безопасности ЛНР" к 10 годам тюрьмы за похищение человека на оккупированной территории Луганщины.