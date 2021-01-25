СБУ задержала луганчанина-разведчика 'ЛНР'

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали участника незаконных вооруженных формирований "ЛНР", который воевал против бойцов АТО и Операции Объединенных сил на Донбассе.

Речь идет о жителе Луганщины, который в 2014 году присоединился к так называемому "3-му Станично-Луганского батальону десантно-штурмовой бригады" НЗФ "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следователей, мужчина в рядах оккупантов продолжил преступную деятельность в должности разведчика в составе так называемой "отдельной разведывательной роты 4 ОМСБр 2 АК НС ЛНР".

Он выполнял разведывательные задания в районе населенных пунктов Станица Луганская, Чернухино и Дебальцево.

Отмечается, что задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины. Кроме этого, ему планируют объявить подозрение и по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и выбрать соответствующее наказание.

Мероприятия по разоблачению и задержанию фигуранта проводились под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.

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