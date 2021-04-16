СБУ задержала экс-чиновницу 'ЛНР': женщина захотела сменить фамилию и жить в Украине

Специалисты Службы безопасности Украины задержали бывшую руководительницу так называемого "управления культуры, молодежи и спорта" временно оккупированного города Довжанск в Луганской области.

Женщина выехала с "ЛНР" в Россию, а оттуда приехала в Украину через пункт пропуска "Меловое". Теперь ей готовится сообщение о подозрении, информирует СБУ на официальном сайте.

Отмечается, что правоохранители задержали злоумышленницу во время пересечения государственной границы Украины. Колаборантка въезжала на подконтрольную украинской власти территорию для изменения фамилии и имела целью постоянно здесь жить.

По данным СБУ, женщина находилась в должности руководителя управления оккупационной "администрации" в 2015-2019 годах. Она активно способствовала распространению пророссийской пропаганды и организовывала агитационные мероприятия.

С 2015 года "чиновница" была в розыске за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для сообщения злоумышленнице о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УКУ.

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