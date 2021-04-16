СБУ задержала экс-чиновницу "ЛНР": женщина захотела сменить фамилию и жить в Украине
Специалисты Службы безопасности Украины задержали бывшую руководительницу так называемого "управления культуры, молодежи и спорта" временно оккупированного города Довжанск в Луганской области.
Женщина выехала с "ЛНР" в Россию, а оттуда приехала в Украину через пункт пропуска "Меловое". Теперь ей готовится сообщение о подозрении, информирует СБУ на официальном сайте.
Отмечается, что правоохранители задержали злоумышленницу во время пересечения государственной границы Украины. Колаборантка въезжала на подконтрольную украинской власти территорию для изменения фамилии и имела целью постоянно здесь жить.
По данным СБУ, женщина находилась в должности руководителя управления оккупационной "администрации" в 2015-2019 годах. Она активно способствовала распространению пророссийской пропаганды и организовывала агитационные мероприятия.
С 2015 года "чиновница" была в розыске за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для сообщения злоумышленнице о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УКУ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
представители контрразведки СБУ задержали террориста "ЛНР" в Харьковской области. Наемник по собственной воле присоединился в ряды оккупантов и в составе "народного ополчения Донбасса" занимался запугиванием мирных жителей Луганщины, а также активно воевал против украинских защитников.
В Днепре задержали участника незаконного вооруженного формирования оккупационной "администрации" РФ. Террорист не только воевал против Украины на Донбассе, но и причастен к убийству сотрудника СБУ, подрыву моста и другим диверсиям.