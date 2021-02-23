СБУ задержала активиста "крымской весны". Фото

София Закревская
София Закревская
Расследования
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СБУ задержала активиста 'крымской весны'. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) задержала активиста "крымской весны", когда тот выезжал с полуострова на материковую Украину. Гражданин содействовал аннексии Крыма агрессорами из России.

Житель аннексированного Крыма весной 2014 года вступил в общественную организацию "Автоканал Севастополя", в составе которой способствовал оккупации полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Также он был членом так называемой крымской "Самообороны", работал наблюдателем на незаконных выборах "парламента Республики Крым" и агитировал местных жителей участвовать в фейковом голосовании. По данным СБУ, пособник оккупантов был награжден медалью "В ознаменование 5 годовщины начала русской весны 23.02.2014-23.02.2019".

Мужчине сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, он находится под стражей. Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 110 УК Украины.

На выезде из Крыма задержали пособника оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России. Он пытался получить для страны-агрессора техническую документацию по разработке и производству военной техники.

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