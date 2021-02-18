СБУ заблокировала вывоз партии ценной древесины в ЕС

София Закревская
София Закревская
Расследования
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СБУ заблокировала вывоз партии ценной древесины в ЕС

Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила вывоз из Украины на территорию Европейского Союза (ЕС) ценных пород дерева. Сумма убытков могла составить 300 тысяч евро.

В спецслужбе установили, что частная компания хотела вывезти эту продукцию в ЕС под видом другой древесины. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СБУ.

Для осуществления запланированного в таможенную документацию внесли неправдивые данные. Загруженное древесиной авто сотрудники СБУ задержали во время оформления груза на Киевской таможне на посту "Черкассы-центральный".

Сумма убытков могла составить 300 тыс. евро.

По факту попытки незаконного экспорта открыто уголовное производство.

СБУ заблокировала вывоз ценной древесины из Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины заблокировала деятельность группы хакеров, от действий которых пострадали более 150 компаний в США и странах Европы. Убытки составили более 80 млн долларов.

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