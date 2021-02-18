СБУ заблокировала вывоз партии ценной древесины в ЕС

Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила вывоз из Украины на территорию Европейского Союза (ЕС) ценных пород дерева. Сумма убытков могла составить 300 тысяч евро.

В спецслужбе установили, что частная компания хотела вывезти эту продукцию в ЕС под видом другой древесины. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СБУ.

Для осуществления запланированного в таможенную документацию внесли неправдивые данные. Загруженное древесиной авто сотрудники СБУ задержали во время оформления груза на Киевской таможне на посту "Черкассы-центральный".

По факту попытки незаконного экспорта открыто уголовное производство.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины заблокировала деятельность группы хакеров, от действий которых пострадали более 150 компаний в США и странах Европы. Убытки составили более 80 млн долларов.