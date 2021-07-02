СБУ заблокировала товар контрабандиста из списка СНБО на 16 млн: кто такой 'Вова морда'

Служба безопасности Украины заблокировала груз фигуранта санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны на 16 миллионов гривен. Как стало известно, речь идет о Владимире Дидухе, известного в уголовном мире под кличкой "Вова морда".

О раскрытии схемы контрабанды в Украину товара из ЕС сообщила СБУ. Фамилию подозреваемого назвала "Украинская правда", ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Согласно пресс-релизу спецслужбы, в Украину планировали незаконно ввезти брендированную одежду и косметические товары из Европейского Союза.

Также сказано, что организовал схему фигурант санкционного списка СНБО и его окружение. Также к ней привлекли инспектора таможенного поста "Яворов" Галицкой таможни, который зарегистрировал дорогую одежду и косметику как "настенную плитку".

Чиновнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 3 ст. 362 УК. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности. Также проводятся обыски у фигурантов.

В то же время "Украинская правда" со ссылкой на источники пишет, что речь идет о Владимире Дидухе и его семье. По данным СМИ, в уголовном мире он известен как уголовный авторитет из Львова под кличкой "Вова морда".

В 1990-х годах Дидух вместе с сообщниками якобы собирал дань со львовских бизнесменов. Чаще всего это были владельцы строительных фирм и компаний, которые занимались автоперевозками. В сводках правоохранителей отмечалось, что группировка авторитета могла быть причастной к организации ряда убийств во Львове и других регионах.

Отмечается, что затем он вложил деньги в легальный бизнес и стал предпринимателем.

Также в 2012 году на него было совершено покушение. Тогда Дидух получил ранение в голову и грудь, а его водитель погиб.

Кроме того, во время выборов в 2014 году он баллотировался в народные депутаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле СНБО ввел санкции против топ-контрабандистов. Под ограничительные меры тогда попал и Владимир Дидух.