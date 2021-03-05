СБУ заблокировала незаконный вывод флота из Дунайского пароходства на 2 млрд грн

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Одесской области пресекли попытку незаконного отчуждения имущества ЧАО "Украинское Дунайское пароходство", которое могло нанести компании ущерб на сумму более двух миллиардов гривен. Схему организовали топ-менеджеры организации.

В спецслужбе установили, что с баланса общества планировали вывести 455 единиц флота – баржи, морские и речные суда – под видом "реорганизации", сообщили в пресс-службе СБУ.

Отчуждение имущества планировалось в интересах иностранной коммерческой структуры. В зарубежную фирму хотели также искусственно инвестировать средства дочерних и аффилированных предприятий пароходства.

Для осуществления этого намерения злоумышленники из "Украинского Дунайского пароходства" сформировали и подали в Министерство инфраструктуры документы о нулевой стоимости 455 единиц флота, чтобы получить возможность самостоятельно распоряжаться имуществом государства.

Кроме того, такие действия менеджмента компании могли нанести ущерб обороноспособности Украины.

СБУ провела обыски в офисе общества и по местам проживания фигурантов дела. Были изъяты компьютерная техника, документы о создании и деятельности оффшорных компаний пароходства, договоры внешнеэкономической деятельности для ремонта плавсредств и финансовые отчетности. Правоохранители обнаружили также крупные суммы наличных в долларах и евро.

Сейчас продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 111 УК Украины – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и государственная измена.

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