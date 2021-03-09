СБУ заблокировала контрабанду кокаина в кофеварках из ЕС. Фото

Служба безопасности Украины (СБУ) с Гражданской Гвардией Испании раскрыла схему контрабанды наркотиков из Евросоюза. Кокаин из Испании отправляли в Украину внутри кофеварок.

Сотрудники СБУ задержали на Киевщине во время получения международной посылки гражданина одной из стран Закавказья. В бытовом приборе обнаружили около 0,5 кг кокаина, сообщили в пресс-службе СБУ.

Найденные наркотики были изъяты. Сейчас решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 305 УК Украины – контрабанда наркотических средств.

Напомним, ранее в Кривом Роге полиция перекрыла канал поставки наркотиков в колонию и изъяла "общак". На территории тюрьмы действовала преступная группа, которой руководил "смотрящий" за учреждением.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ заблокировала незаконный вывод флота из Дунайского пароходства на 2 млрд грн. С баланса компании планировали вывести 455 единиц флота – баржи, морские и речные суда – под видом "реорганизации".