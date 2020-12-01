СБУ взялась за депутатов на Закарпатье, которые пели гимн Венгрии

На Закарпатье Служба безопасности Украины начала проверку действий депутатов местной ОТО, которые спели гимн Венгрии во время принятия присяги, на наличие состава преступления.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. 21 ноября 2020 во время принятия присяги депутатами Сюртовской сельской объединенной территориальной общины по инициативе председателя часть избранников исполнила национальный гимн Венгрии.

В СБУ отметили, что пока проверяют все материалы, связанные с инцидентом.

"По результатам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования", – сказано в сообщении.

Напомним, 30 декабря сотрудники СБУ провели в Закарпатской области обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, который подозревается в деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.

Во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую "Большую Венгрию" и создание этнической автономии в Закарпатье.

После этого министр иностранных дел Венгрии обвинил Украину в дестабилизации отношений с Будапештом из-за реакции правоохранителей в отношении закарпатских венгров.

Как сообщал OBOZREVATEL, новоизбранные депутаты Сюртовской ОТО на Закарпатье после принятия присяги исполнили гимн Венгрии.