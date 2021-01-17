СБУ в Киеве задержала на взятке сотрудников уголовного розыска

Сотрудники Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований провели операцию по задержанию сотрудника Департамента уголовного розыска Нацполиции, который подозревается в получении неправомерной выгоды.

Об этом стало известно OBOZREVATEL от собственных источников. Речь идет о взятке в размере $10 тысяч (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Сотрудники СБУ также нагрянули в Киево-Святошинский отдел полиции, чтобы изъять уголовное производство. Сообщается, что один из полицейских пытался съесть полученную взятку.

По информации источника, в деле якобы замешаны руководитель уголовного розыска отделения, следователь и посредник - старший оперуполномоченный Департамента уголовного розыска МВД.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый заместитель директора и советник главы Национального агентства по аккредитации Украины были задержаны на взятке. Чиновников подозревают в коррупции в сфере предоставления разрешительной документации.