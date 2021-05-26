СБУ: в Черкассах нацгвардеец продавал оружие криминалитету. Фото и видео

В Черкассах задержали военнослужащего Национальной гвардии Украины, который торговал оружием. Его поймали во время попытки продать стартовые пистолеты, переделанные под стрельбу травматическими пулями.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины. В ведомстве уточнили, что офицер обустроил собственную мастерскую и продавал оружие криминалитету (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

По данным следствия, он искал клиентов через связи в уголовных кругах.

Правоохранители задержали его возле одного из торгово-развлекательных заведений в центре города. Он пытался продать три пистолета и комплекты патронов к ним.

Во время обысков у него дома обнаружили почти 200 боевых патронов разного калибра, специальное оборудование для переделки пистолетов в огнестрельные, четыре переделанных пистолета и комплектующие к ним.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи и части 1 статьи 263-й УК. Военнослужащему уже сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области задержали 48-летнего священника, который занимался изготовлением патронов и продажей оружия.