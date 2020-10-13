СБУ устроила обыски в БРСМ-Нафта

Служба безопасности Украины 13 октября устроила обыски на всеукраинской сети автозаправочных станций БРСМ-Нафта.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила пресс-служба СБУ. Отмечается, что ранее в программе "Наші гроші з Денисом Бігусом" заявили, что эта компания якобы финансирует деятельность "Партии Шария", лидером которой является блогер Анатолий Шарий.

Правоохранители не назвали причину обысков, пообещав сообщить детали позже, однако отрицают, что дело связано с журналистским расследованием.

"Обыски проходят на основании постановлений суда, полученных задолго до публикации Бигуса, и не связаны с опубликованной в ней информацией", – утверждают представители СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Денис Бигус обнародовал расследование, согласно которомупартия Анатолия Шария якобы проплачивает пиар на украинских телеканалах и проводит миллионы по "черной" кассе. Блогер в ответ пообещал подать иск в суд.

По версии расследователей, все неофициальные траты на деятельность проекта Шария одобряет Анжела Васильевна Ларкина – руководитель ряда предприятий, за которыми стоит бренд БРСМ-Нафта.