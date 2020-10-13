СБУ утроила обыски в БРСМ-Нафта

Служба безопасности Украины 13 октября устроила обыски на всеукраинской сети автозаправочных станций БРСМ-Нафта.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила пресс-служба СБУ. Отмечается, что ранее в программе "Наші гроші з Денисом Бігусом" заявили, что эта компания якобы финансирует деятельность "Партии Шария", лидером которой является блогер Анатолий Шарий.

"Обыски проходят на основании постановлений суда, полученных задолго до публикации Бигуса, и не связаны с опубликованной в ней информацией", – утверждают представители СБУ.

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