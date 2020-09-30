СБУ: российская "ботоферма" распространяла фейки накануне выборов в Украине. Фото

Служба безопасности Украины блокировала распространение из России и террористической организации "ДНР" фейков с целью дестабилизации ситуации в стране накануне местных выборов.

Оперативники провели обыски в Киеве и Донецкой области, сообщается на сайте СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Телекоммуникационные платформы использовались для создания и продвижения фейковых аккаунтов и сообществ в интересах РФ и незаконных вооруженных формирований. По замыслу кураторов, массовое распространение неправдивой информации среди украинского сегмента сети "Интернет" в преддверии местных выборов должно было дестабилизировать ситуацию в стране", – сказано в сообщении.

В своей деятельности организаторы схемы использовали сим-карты украинских и российских операторов мобильной связи. Оплату от заказчиков они получали через запрещенные российские платежные системы.

Во время следственных действий были изъяты компьютеры с установленным специализированным обеспечением, телекомунникационное оборудование (в частности, 4 GSM-шлюза емкостью 32 канала каждый, 4 сим-банки емкостью 128 и 32 канала и 6 VoIP-шлюзов емкостью 32 канала), 8 тысяч сим-карт, черновики о регистрации пользователей соцсетей, которые публиковали провокационную информацию.

Проверяется версия относительно причастности к противоправной деятельности специальных и разведывательных органов "ДНР" и России.

Расследование ведется по части 1 статьи 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце августа СБУ заблокировала деятельность пятерых жителей Мариуполя Донецкой области, которые распространяли пропаганду террористических организаций "Л/ДНР".