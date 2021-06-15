СБУ разоблачила военных, пытавшихся продать оружие из зоны ООС. Фото и видео

Оперативники Службы безопасности Украины разоблачили трех военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые пытались продать оружие. Его они планировали украсть из места дислокации подразделения.

Об этом сообщается на сайте СБУ. В спецслужбе уточнили, что речь идет о неучтенном стрелковом оружии и боеприпасах (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В подразделении были проведены обыски, санкционированные Краматорским окружным судом.

Во время следственных действий были изъяты:

четыре автоматических станковых гранатомета,

два ручных противотанковых гранатомета,

пулемет Калашникова модернизированный,

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три пулемета Калашникова танковые,

несколько автоматов Калашникова (один АК 74, один АК 47, четыре АКМС),

десять подствольных гранатометов,

три ствола для пулеметов Калашникова.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывных веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УК.

Операцию проводили Главное управление внутренней безопасности СБУ совместно со Следственным управлением ГУ Нацполиции в Донецкой области под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонный сфере ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ задержала контрактника ВСУ, подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании "ДНР".