СБУ разоблачила в рядах ВСУ бывшего боевика 'ДНР'

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины задержали контрактника армии Вооруженных сил Украины по подозрению участия в незаконных боевых формированиях так называемой "ДНР". В 2014 году на одном из блокпостов Славянска Донецкой области он с оружием в руках проверял документы граждан и автотранспорт.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Во время проведения обысков по месту жительства подозреваемого, сотрудники украинской спецслужбы обнаружили вещественные доказательства, подтверждающие незаконную деятельность в прошлом.

Правоохранители отметили, что злоумышленник прослужил в рядах боевиков недолго: спустя время он покинул блокпост, отправился на подконтрольную территорию и там обманным путем вступил в ряды украинской армии.

"Он нес службу в одной из частей Донецкой области. При обыске в доме подозреваемого были обнаружены незарегистрированный пистолет травматического действия и пророссийская символика", – обозначили в отчете.

СБУ открыла уголовное дело, предусмотренное ст.260 УК Украины – создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований. В случае доказанной вины в суде, подозреваемому грозит до восьми лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 мая незаконные террористические формирования в ОРДЛО дважды открывали огонь по силам украинской армии.