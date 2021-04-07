СБУ разоблачила в Хмельницком фейковый горсовет, связанный с Шарием
В Хмельницком СБУ прекратила деятельность фейкового "городского совета", псевдодепутаты которого сотрудничали с блогером Анатолием Шарием, подозреваемым в госизмене, а также могли координироваться спецслужбами России.
Об этом в среду, 7 апреля, сообщила пресс-служба СБУ на официальном сайте. Сотрудники ведомства провели обыски у "депутатов" незаконно созданного "Хмельницкого горсовета" и устанавливают всех причастных.
Во ходе обысков у представителей "органов местного самоуправления и государственной власти "Республики Украина" и "территориальной общины города Хмельницкий" правоохранители обнаружили:
уставы;
печати и бланки;
протоколы заседаний;
распоряжение, удостоверение и переписки самопровозглашенных органов;
агитационные материалы;
карточки платежных систем РФ, компьютерную технику, средства связи.
"Материалы досудебного расследования дают основания утверждать, что деятельность псевдодепутатов координировали спецслужбы РФ", – сказано в сообщении.
Кроме того, в Службе безопасности заявили, что фигуранты активно сотрудничали с Шарием. Пресс-служба напомнила, что ему было объявлено подозрение в государственной измене.
"Следователи органов безопасности, в рамках ранее начатого уголовного производства, проверяют информацию о причастности подозреваемых к деятельности, направленной на захват государственной власти и свержение конституционного строя", – отметили в СБУ.
Следственные действия в отношении представителей так называемого народовластия, которые выполняли задачи из-за границы, продолжаются. Речь идет о статье 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) УК.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
16 февраля Шарию было сообщено о подозрении сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).
25 февраля суд разрешил правоохранительным органам задержать известного блогера. Шарий внесен в базу лиц, скрывающихся от органов власти.