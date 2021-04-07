СБУ разоблачила в Хмельницком фейковый горсовет, связанный с Шарием

В Хмельницком СБУ прекратила деятельность фейкового "городского совета", псевдодепутаты которого сотрудничали с блогером Анатолием Шарием, подозреваемым в госизмене, а также могли координироваться спецслужбами России.

Об этом в среду, 7 апреля, сообщила пресс-служба СБУ на официальном сайте. Сотрудники ведомства провели обыски у "депутатов" незаконно созданного "Хмельницкого горсовета" и устанавливают всех причастных.

Во ходе обысков у представителей "органов местного самоуправления и государственной власти "Республики Украина" и "территориальной общины города Хмельницкий" правоохранители обнаружили:

уставы;

печати и бланки;

протоколы заседаний;

распоряжение, удостоверение и переписки самопровозглашенных органов;

агитационные материалы;

карточки платежных систем РФ, компьютерную технику, средства связи.

"Материалы досудебного расследования дают основания утверждать, что деятельность псевдодепутатов координировали спецслужбы РФ", – сказано в сообщении.

Кроме того, в Службе безопасности заявили, что фигуранты активно сотрудничали с Шарием. Пресс-служба напомнила, что ему было объявлено подозрение в государственной измене.

"Следователи органов безопасности, в рамках ранее начатого уголовного производства, проверяют информацию о причастности подозреваемых к деятельности, направленной на захват государственной власти и свержение конституционного строя", – отметили в СБУ.

Следственные действия в отношении представителей так называемого народовластия, которые выполняли задачи из-за границы, продолжаются. Речь идет о статье 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) УК.

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