СБУ разоблачила украинцев, которые строили военную технику для РФ
Российская Федерация хотела привлечь трудовых мигрантов из Украины, специалистов судостроительной отрасли, к работам на объектах оборонно-промышленного комплекса РФ. Противоправную схему, которая противоречит украинскому законодательству, разоблачила контрразведка СБУ.
Как сообщили на сайте Службы безопасности в четверг, 1 июля, такое трудоустройство нарушает ст. 9 и 12 Закона Украины "О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования" и не соответствует решению СНБО от 27.08.2014 "О мерах по совершенствованию государственной военно-технической политики".
Уточняется, что эксперты из Украины – в частности один экс-сотрудник входящего в ГК "Укроборонпром" конструкторского бюро – работали над заказами Министерства обороны и пограничных сил Федеральной Службы безопасности России.
Что касается бывшего сотрудника "Укроборонпрома", то он, будучи инженером-технологом, участвовал в строительстве противодиверсионного катера для российских пограничников и понтона для Военно-морского флота России. Среди прочего, специалист обеспечивал качество производства и оказывал техническую помощь, отметила пресс-служба.
Украинцу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК.
Досудебное расследование в деле завершено, а материалы направлены на рассмотрение суда.
Как писал OBOZREVATEL:
ранее Служба безопасности Украины пресекла деятельность шпиона российских спецслужб. Завербованный украинец намеревался наладить канал вывоза оборудования военного назначения.
Кроме того, в Харькове разоблачили и задержали шпиона с украинским гражданством, который работал на российских оккупантов. Он должен был собирать данные о воинских частях для спецслужб страны-агрессора.