СБУ разоблачила схему подкупа избирателей в Ужгороде. Фото и видео

Служба безопасности Украины разоблачила схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов на должность мэра Ужгорода.

Об этом сообщается на официальном сайте СБУ. Предварительно, организовал подкуп житель областного центра (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Мужчина привлек к сделке председателя правления одного из ОСМД для сбора подписей избирателей. За каждый голос предлагал 500 грн.

Злоумышленника задержали во время передачи денег за подкуп нескольких десятков голосов.

Правоохранители начали проверку информации о существовании так называемой "сетки" подкупа в пользу этого кандидата в других районах города.

Открыто уголовное производство по ст. 160 Уголовного кодекса Украины – "Подкуп избирателя, участника референдума".

В Telegram-канале Виталия Глаголы (official) появилась информация о том, что в Ужгороде с 6 утра провели массовые обыски у подозреваемых в скупке голосов. Якобы только за первую половину дня обыски проведены у 6 человек с санкции суда в Перечине. Всего правоохранители якобы подавали инициативу по обыску у 40 фигурантов дела.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Днепре и области люди требуют отозвать их голоса, отданные на местных выборах за партию Загида Краснова "Громадська сила". Причиной стало то, что избранный от этой политсилы местный депутат Александр Глебкин арестован по подозрению в педофилии (ст. 156 УК Украины "Развращение несовершеннолетних"). По данным правоохранителей, он вместе с другими злоумышленниками много лет насиловал детей. Теперь новоизбранному депутату от Краснова и его сообщникам грозит до 15 лет тюрьмы.