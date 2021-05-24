СБУ разоблачила сеть поставщиков военных товаров в Россию

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность преступной группировки. Она незаконно поставляла большие партии товаров военного назначения в Российскую Федерацию.

Как сообщила пресс-служба СБУ, среди злоумышленников оказались жители Харьковской, Киевской и Сумской областей. Они скупали запчасти на вторичном рынке у частных коммерсантов и вне таможенного контроля вывозили их автомобилями в страну-агрессор.

"Затем посредник перепродавал оборудование авиационной, танкостроительной и радиоэлектронной отраслей оборонным предприятиям РФ. В рамках начатого следователями СБУ уголовного производства пресечена попытка незаконной переправки участниками группы в Россию партии военных товаров на общую сумму более $100 тысяч", – говорится в сообщении.

Известно, что во время завершающего этапа спецоперации правоохранители провели 16 обысков по местам жительства подозреваемых и хранения товаров военного назначения в трех вышеупомянутых областях. В частности, в ходе следственных действий были изъяты:

запчасти к военной технике;

штампы для подделки технической документации;

печати коммерческих структур, бухгалтерские документы, черновые записи, чеки, средства связи и тому подобное.

Сейчас решается вопрос о сообщении участникам группировки о подозрении в нарушении порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.

Кроме того, СБУ проверяет возможную причастность подозреваемых к поставке украинским оборонным предприятиям применяемых запчастей к военной технике. По одной из версий, оборудование дельцы скупали на территории России и Украины, а затем подвергали "косметическому ремонту" и обеспечивали поддельной технической документацией.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудники СБУ задержали контрактника армии Вооруженных сил Украины по подозрению в участии в незаконных боевых формированиях террористической "ДНР". В 2014 году на одном из блокпостов Славянска Донецкой области он с оружием в руках проверял документы граждан и автотранспорт.