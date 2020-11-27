СБУ разоблачила рейдеров, планировавших завладеть чужим имуществом на 200 млн гривен. Фото и видео

Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала в Запорожье деятельность рейдерской группировки, которая планировала завладеть корпоративными правами и имуществом предприятий на более 200 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. В состав преступной группы входило до 10 человек, среди которых – частные нотариусы из Запорожской и Днепропетровской областей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Злоумышленники планировали завладеть имущественными комплексами нескольких коммерческих структур, в частности агропромышленных предприятий.

Сотрудники спецслужбы задокументировали первое незаконное переоформление имущества на 1 млн гривен. Для реализации преступления злоумышленники оформили недвижимость на подставное лицо с помощью поддельных документов и печати. Затем нотариус незаконно внес изменения в соответствующие реестры (после разоблачения сделки суд наложил арест на имущество).

Точно таким же способом злоумышленники планировали завладеть тремя большими имущественными комплексами, сообщила пресс-служба СБУ. Во время проведения обысков у фигурантов дела правоохранители изъяли поддельные печати государственных учреждений, доверенности и паспорта граждан Украины и принадлежности для изготовления поддельных документов.

Четырем активным участникам группировки объявлено о подозрении в пределах начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Один из организаторов скрывается от следствия.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Печерском районе Киева в здании президиума Национальной академии аграрных наук обнаружили тайник с большим количеством оружия, боеприпасов и взрывчатки.

В СБУ уточнили, что обыски проходили в трех областях Украины в рамках расследования против должностных лиц для получения дополнительных доказательств по фактам завладения имуществом академии.

Также руководство заведения подозревается в легализации имущества, полученного преступным путем, и получении неправомерной выгоды.