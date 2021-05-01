СБУ разоблачила преступников, которые планировали продать нелегальное оружие криминалитету
Служба безопасности Украины заблокировала в Киевской области деятельность организованной группы, которая пыталась наладить канал незаконного сбыта оружия и боеприпасов.
Среди потенциальных клиентов злоумышленников были представители криминальных кругов региона, а средства поражения хранились в специально оборудованном помещении под видеонаблюдением и сигнализацией, передает пресс-служба ведомства.
Во время обысков по месту скрытого хранения оружия правоохранители обнаружили:
1 кг подобной пластида взрывчатого вещества;
400 г тротила;
4 гранаты Ф-1 с запалами;
3 единицы огнестрельного оружия с глушителями;
1000 патронов различного калибра.
Полученные средства поражения направлены на экспертизу. Решается вопрос о сообщение обоим злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.
Как сообщал OBOZREVATEL, киберспециалисты Службы безопасности (СБУ) помешали планам российских спецслужб осуществить мощную кибератаку на государственные органы Украины.