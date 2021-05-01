СБУ разоблачила преступников, которые планировали продать нелегальное оружие криминалитету

Служба безопасности Украины заблокировала в Киевской области деятельность организованной группы, которая пыталась наладить канал незаконного сбыта оружия и боеприпасов.

Среди потенциальных клиентов злоумышленников были представители криминальных кругов региона, а средства поражения хранились в специально оборудованном помещении под видеонаблюдением и сигнализацией, передает пресс-служба ведомства.

Во время обысков по месту скрытого хранения оружия правоохранители обнаружили:

1 кг подобной пластида взрывчатого вещества;

400 г тротила;

4 гранаты Ф-1 с запалами;

3 единицы огнестрельного оружия с глушителями;

1000 патронов различного калибра.

Полученные средства поражения направлены на экспертизу. Решается вопрос о сообщение обоим злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, киберспециалисты Службы безопасности (СБУ) помешали планам российских спецслужб осуществить мощную кибератаку на государственные органы Украины.