СБУ разоблачила преступников, которые планировали продать нелегальное оружие криминалитету

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Расследования
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СБУ разоблачила преступников, которые хотели продать нелегальное оружие криминалитету

Служба безопасности Украины заблокировала в Киевской области деятельность организованной группы, которая пыталась наладить канал незаконного сбыта оружия и боеприпасов.

Среди потенциальных клиентов злоумышленников были представители криминальных кругов региона, а средства поражения хранились в специально оборудованном помещении под видеонаблюдением и сигнализацией, передает пресс-служба ведомства.

Во время обысков по месту скрытого хранения оружия правоохранители обнаружили:

  • 1 кг подобной пластида взрывчатого вещества;

  • 400 г тротила;

  • 4 гранаты Ф-1 с запалами;

  • 3 единицы огнестрельного оружия с глушителями;

  • 1000 патронов различного калибра.

Служба безопасности Украины заблокировала в Киевской области деятельность организованной группы
Служба безопасности Украины заблокировала в Киевской области деятельность организованной группы
Служба безопасности Украины заблокировала в Киевской области деятельность организованной группы

Полученные средства поражения направлены на экспертизу. Решается вопрос о сообщение обоим злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, киберспециалисты Службы безопасности (СБУ) помешали планам российских спецслужб осуществить мощную кибератаку на государственные органы Украины.

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